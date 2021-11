Eli Iserbyt? Neen, Tom Meeusen schuift iemand anders naar voren als dé man van het seizoen: "Hij geeft me motivatie"

Tom Meeusen is helemaal terug van weggeweest en verzamelde de voorbije weken enkele mooie resultaten. Hij heeft dan ook een 'voorbeeld' gevonden in het veldritpeloton.

Ondanks de vele zeges van Eli Iserbyt in dit seizoensbegin is voor Tom Meeusen dé renner van het seizoen tot op heden iemand anders.

Motivatie

"Voor mij is Lars van der Haar dé crosser van het seizoensbegin", aldus Tom Meeusen bij Sporza. "Omdat hij me extra motiveert."

"Ik moest het EK helaas op het scherm volgen, maar in mijn zetel werd het me nog eens duidelijk dat ik niet op mijn lauweren mag rusten. Lars is amper 3 jaar jonger en tot een seizoen of vijf geleden waren we nog aan elkaar gewaagd."