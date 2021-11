Jumbo-Visma maakt crossprogramma Wout van Aert bekend: hij opent in Boom en rijdt ook het BK, maar nog onduidelijkheid over het WK

Jumbo-Visma heeft deze middag op haar website meer info gegeven over het cross-seizoen van Wout van Aert. Zo zal onze landgenoot zijn seizoen in het veldrijden starten op 4 december in Boom.

Vanaf 4 december hebben de fans van het veldrijden iets om naar uit te kijken, want dan zal Wout van Aert namelijk opnieuw in het veld te zien zijn. Hij gaat namelijk deelnemen aan de Superprestige-wedstrijd in Boom. Daarna volgen ook nog Antwerpen, Essen, Val di Sole, Dendermonde, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Baal, Hulst, Herentals en Middelkerke (BK). Het is nog onduidelijk of van Aert ook aan het WK gaat deelnemen.