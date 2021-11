Boete voor dronken Peter Sagan na handgemeen met politie

Peter Sagan is op een slechte manier in het nieuws gekomen. Vorig jaar zou hij in een dronken toestand zich weerspannig gedragen hebben tegenover de politie nadat hij werd tegengehouden.

Peter Sagan was op stap met zijn broer Juraj Sagan in Monaco, maar de avondklok was al voorbij. Volgens de Franse krant Nice-Matin werden ze daarbij tegengehouden door de politie, maar Peter Sagan reageerde dus op een weerspannige manier. Er zou zelfs sprake zijn van een handgemeen. Het komt Peter Sagan nu duur te staan, want de renner van team TotalEnergies zou een boete gekregen hebben van 5.100 euro. Daarnaast moet de Slowaak ook nog eens 1.500 euro aan de burgerlijke partij.