Cian Uijtdebroeks zet stap naar de profs met veel realisme en heeft duidelijke voorkeur voor debuut

Volgend jaar hebben we er bij de profs een groot Belgisch talent bij met Cian Uijtdebroeks. Een renner die ongelooflijk hard kan rijden en waar ook een goede 'kop' op staat. Hij verwacht dus niet meteen klinkende uitslagen in zijn eerste profseizoen.

Het is stilaan uitkijken naar die eerste wedstrijd onder de grote jongens. "De ploeg heeft voorzien dat ik mijn eerste koers rijd in de Ronde van San Juan of de Mallorca Challenge", verklapt Uijtdebroeks aan DirectVelo. "Ik heb goesting om vroeg in het seizoen te beginnen, dat zijn koersen zonder druk. Het zou zot zijn om in het Vlaamse openingsweekend te debuteren", lacht de 18-jarige jongeman.

Als het van hem afhangt, gaat het de Ronde van San Juan worden. "De Mallorca Challenge is misschien gemakkelijker om te beginnen, maar mijn voorkeur gaat uit naar de Ronde van San Juan, waar een tijdrit en een rit in de bergen op het programma staat."

Ik leg mezelf geen enkele druk op

Met welke verwachtingen zet hij de stap naar de profs? "Ik ben realistisch. Ik leg mezelf geen enkele druk op. De komende drie jaar heb ik geen enkele verplichting om een resultaat te rijden. Het belangrijkste voor mij is om naar mijn progressie te kijken."