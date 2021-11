Toon Aerts mikt op eindklassement in X²0-trofee: "Wereldbeker en SP won ik al, dus ..." en "Die koersen liggen me"

In de X²0-trofee is de spanning ook nog steeds groot bovenaan. En dus zijn er nog veel renners die mikken op eindwinst.

Toon Aerts heeft van het klassement misschien wel een van de belangrijkste doelen van zijn seizoen 2021-2022 gemaakt. Momenteel staat hij op amper 29 seconden van Eli Iserbyt.

"Ik ben er in het verleden al een paar keer dichtbij geweest, maar ik kon door tegenslag niet altijd ten volle mijn kansen verdedigen", aldus Aerts bij Sporza.

Eindejaarsperiode

Blessures aan de ribben en schouder strooiden roet in het eten, nu wil hij de X²0-trofee eindelijk eens winnen: "De Wereldbeker en de Superprestige won ik al eens, dus nu zou ik graag eens dit klassement aan mijn erelijst toevoegen."

En in de eindejaarsperiode komen er een aantal topkoersen aan voor Aerts: "Loenhout, Baal en Herentals zijn een aantal crossen die me goed liggen. Krijgen we dan veel modder, dan hoop ik dat ik mijn krachten beter kan uitspelen."