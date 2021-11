Het laatste jaar van een icoon: Alejandro Valverde stopt na volgend seizoen met wielrennen

U zal volgend seizoen een laatste keer kunnen genieten van Alejandro Valverde. De Spanjaard heeft namelijk besloten om er na volgend seizoen mee te stoppen. Valverde is ondertussen 41 jaar oud.

Alejandro Valverde heeft in het verleden bijna alles gewonnen wat er te winnen valt en de Spanjaard heeft ook voor heel wat spektakel gezorgd de voorbije jaren. Volgens Sporza houdt Valverde het na komend seizoen echter voor bekeken.

De leeftijd begint hem parten te spelen, want Valverde is ondertussen al 41 jaar oud. Het hoeft ook niet meer, want met 130 zeges over de voorbije 20 jaar kan Alejandro Valverde terugblikken op een rijkgevulde carrière.