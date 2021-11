Knappe zege voor Toon Aerts in Kortrijk, Eli Iserbyt moet tevreden zijn met tweede plaats

Toon Aerts heeft een knappe overwinning geboekt in de X²O-trofee. In Kortrijk reed onze landgenoot al na één ronde weg en hij hield ook makkelijk stand. Eli Iserbyt moest tevreden zijn met de tweede plaats.

Toon Aerts had er zin in, want de Belgische renner reed al in ronde 1 weg van de tegenstand. Iserbyt probeerde wel te volgen, maar Aerts was te sterk voor zijn Belgische concurrent. Zo kwam Aerts ook solo als winnaar over de streep.

Eli Iserbyt kon zijn tweede plaats wel vasthouden, maar in het klassement van de X²O-trofee moet hij wel Aerts voor zich laten nu. De derde plaats in de Urban Cross in Kortrijk ging naar de Nederlander Corné Van Kessel.