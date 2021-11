Kortrijk ligt Lucinda Brand wel: Nederlandse heeft de Urban Cross al voor derde keer op rij op haar naam gezet

Nederland boven in Kortrijk. De top vier bij de dames bestond namelijk uitsluitend uit Nederlandse dames. De overwinning was opnieuw voor Lucinda Brand, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema mee op het podium mochten.

Lucinda Brand kon al twee keer op rij winnen in Kortrijk en de Nederlandse wilde er duidelijk alles aan doen om er een derde keer op rij van te maken. Ze was ook zeer sterk, maar het werd haar lang lastig gemaakt door Ceylin del Carmen Alvarado.

In de slotronde toonde Brand zich echter toch de sterkste. Ze reed weg van haar concurrente en haalde het uiteindelijk met vijf seconden voorsprong op Alvarado. Betsema werd derde, terwijl Worst op de vierde plaats is geëindigd. Sanne Cant was de eerste landgenote op de zesde plaats.