Lucinda Brand is de koningin van Kortrijk, al moest ze wel diep gaan: "Kwam klem te zitten en heb me geforceerd"

Het veldrijden in Kortrijk staat de laatste jaren gelijk aan overwinningen voor Lucinda Brand. Diep gaan moest ze dit jaar wel doen om daar haar derde opeenvolgende zege te behalen. De wereldkampioene verkeert in blakende vorm, ook zo kan ze dus een cross naar haar hand zetten.

"Het was heel zwaar", erkende Lucinda Brand na afloop van de cross in Kortrijk. "Ik kende een goede start, maar dan was er die val vooraan en kwam ik klem te zitten. Ik kon wel heel snel opschuiven, maar heb me een beetje geforceerd. Dan zit je ook wat meer foutjes te maken en dat kost dan weer meer energie."

Ook in het slot van de wedstrijd had de Nederlandse al haar energie nog nodig. De rest definitief op afstand zetten moest ze in twee keer doen. "In de voorlaatste ronde dacht ik een kloof te hebben. Toen ging ik onderuit, dus het werd nog spannend."

ZO GOED MOGELIJK HERSTELLEN

De goede afloop kwam er toch. Het is de vraag over hoeveel krachten ze zondag gaat beschikken in de Wereldbekercross in Besançon. "Er zijn een paar rensters meteen naar Besançon. Het is gewoon kwestie om zo goed mogelijk te herstellen."