Van Kessel haalt er maximum uit en boekt met podiumplek beste resultaat: "Modder in begin dunner dan op einde"

Corné van Kessel stond er van te kijken dat het zo door de modder ploeteren was. Het ging hem wel goed af, want de Nederlander van Tormans reed naar een mooie derde plaats in Kortrijk. Dat is zijn beste resultaat, zijn eerste podiumplek ook, van het seizoen.

"Ik denk wel dat ik tevreden moet zijn met mijn derde plaats na Toon Aerts en Eli Iserbyt. Ik heb een tijdje met Eli in mijn wiel rondgereden. Ik wist ook: als ik mijn eigen tempo niet blijft rijden, komt de rest terug. Dat wilde ik voorkomen", maakte Van Kessel duidelijk bij Sporza.

VOORZICHTIG OP SCHUINE KANT

Kortrijk is lang niet elk jaar een moddercross, maar was dat nu wel door de weersomstandigheden. "Er waren een paar tricky stukjes. Op de schuine kant naar beneden moest je toch voorzichtig zijn. Op elk moment kon je de controle over de fiets verliezen. Op het einde kwamen er wel wat sporen in de bochten te liggen, waardoor het iets beter liep. Het was plezant."

De modder op zich werd enkel maar zwaarder: een extra uitdaging. "Voor de koers had het geregend en was de modder iets dunner dan op het einde van de koers. Het was twijfelen om twee keer per ronde te wisselen of niet, dat verwacht je toch niet in Kortrijk."