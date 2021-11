Golazo komt met uitleg na afgelasting Scheldecross: "Onmogelijk om op korte termijn te realiseren"

Opvallend nieuws uit het veldrijden. De Scheldecross in Antwerpen zal namelijk niet doorgaan volgend weekend. De organisatie laat weten dat het onmogelijk is om de cross op zo'n korte tijd te organiseren met de huidige maatregelen.

Normaal gezien stond zondag de Scheldecross op het programma in Antwerpen, maar organisator Golazo heeft laten weten dat de wedstrijd niet zal doorgaan. Bij Sporza legt Christophe Impens ook uit waarom de cross niet kan doorgaan.

"De timing is gewoon heel slecht. We moesten nu een beslissing nemen, want maandag moesten we normaal alles beginnen opbouwen. We hebben dan ook besloten om geen risico's te nemen", aldus Impens.

"We hebben onze research gedaan en als je ziet welke maatregelen er genomen moeten worden, is het onmogelijk om de cross op zo'n korte termijn te organiseren. De opbouw zal dus niet van start gaan", legde Impens uit.