Copy-Paste: Van Aert en Kopecky winnen ook in 2021 Kristallen Fiets

Wout van Aert en Lotte Kopecky hebben voor het tweede jaar op rij de Kristallen Fiets gewonnen.

Van Aert neemt award niet zelf in ontvangst

Van Aert was torenhoog favoriet na drie ritzeges in de Tour, een Belgische titel, zilver op de Spelen, zilver op het WK en tal van andere overwinningen.

De renner van Jumbo-Visma was zelf niet aanwezig op de prijsuitreiking omdat hij verkouden was. "Ik wil in deze tijden geen risico nemen. Hopelijk staat het mijn rentree in het veld in Boom niet in de weg", vertelde Van Aert via videocall.

Kopecky nu vol voor De Ronde

Ook de overwinning voor Kopecky kwam niet als een verrassing uit de bus. De renster kende veel pech maar kon toch meermaals een finale rijden in het voorjaar. Bovendien werd ze wereldkampioen in de puntenkoers in het baanwielrennen en veroverde zilver in twee andere disciplines op de baan.

© photonews

"Qua resultaten heb ik nooit beter gedaan, maar toch heb ik ook veel pech gehad. Als ik er nu op terugkijk, ben ik wel trots op wat ik gedaan heb. Ik mik op de Ronde van Vlaanderen in 2022", was de ambitieuze reactie van Kopecky.