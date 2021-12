Dirk De Wolf komt met de nodige raad voor Van Aert: "Het verschil tussen net wel en net niet"

Dirk De Wolf volgt de prestaties van Wout van Aert van dichtbij op en dat niet alleen als hij wedstrijden koerst.

Dirk De Wolf weet heel goed waarmee Wout van Aert bezig is. “Oké, je koerst minder. Maar ik volg je op Strava. Dat trainingsvolume, man: fenomenaal!”, zegt De Wolf bij HLN.

“Don't try this at home. En niet alleen fietsen, ook lopen hé. Ik weet dat je dat graag doet. En het maakt je beter. Toch denk ik dat je nog stappen zult zetten als je de komende vijf jaar een paar kleinere doeltjes laat vallen en je uitsluitend stort op de echte grote objectieven.”

Want die kleine dingen kunnen volgens De Wolf heel veel verschil maken op bepaalde momenten. “Die 5% gespaarde energie kan je van pas komen in de beslissende fase van een Ronde van Vlaanderen. 5%. Da's weinig. Maar tegelijk veel. Het verschil tussen 'net wel' en 'net niet'.”