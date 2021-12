Lotto ziet nog een sponsor vertrekken: "Te maken met sportieve prestaties"

Lotto moet na Soudal in 2023 volgend jaar ook al afscheid nemen van sponsor Yuzzu.

Soudal kondigde al aan in 2023 niet langer sponsor te blijven bij de wielerploeg van Lotto. Volgend jaar vertrekt ook Yuzzu, het voormalige Touring.

Yuzzu stond op de broek en de mouw bij Lotto Soudal. Het contract loopt af en zal voor 2022 niet meer verlengd worden. “Een beslissing die we genomen hebben op basis van objectieve data”, zegt marketingdirecteur Kenneth Vansina aan Het Nieuwsblad. “De doelstellingen die we vooropstelden inzake visibiliteit en 'brand awareness' hebben we niet gehaald.”

Dat heeft ook te maken met sportieve prestaties. “Voor een stuk wel. Het hangt samen met zeges, maar ook met aanwezigheid in ontsnappingen.”