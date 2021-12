OFFICIEEL: Astana-Premier Tech neemt afscheid van 15 renners, waaronder Fuglsang en Vlasov

Zo zouden maar liefst 15 renners de ploeg verlaten. De grootste namen zijn Alexandr Vlasov en Jakob Fuglsang. Daarnaast trekken ook Ion en Gorka Izaggire de deur van Astana-Premier Tech achter zich dicht.

Ook Omar Fraille en Alex Aranbaru houden het voor bekeken bij Astana-Premier Tech. De laatste namen die de ploeg zullen verlaten, zijn Rodrigo Contreras, Merhawi Kudus, Jonas Gregaard Wilsly, Nikita Stalnov, Matteo Sobrero, Hugo Houle, Benjamin Perry, Oscar Rodriguez en Luis Leon Sanchez houden het voor bekeken bij de wielerformatie.

👋 We say goodbye to all riders, who are leaving the team!

Thanks for riding with us!@aranburualex @OmarFraile @Rodricontre12 @MeraKudus @JonasGwilsly @NikitaStalnov @MatteoSobrero Ion & Gorka Izagirre @HugoHoule @benjefperry @O_RodGar @jakob_fuglsang @LLEONSANCHEZ @ale_vlasov pic.twitter.com/X6aHVxgDZf