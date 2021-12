Huiswerk Arkéa-Samsic is af: Winner mag ook in 2022 proberen te winnen voor Franse formatie

Arkéa-Samsic heeft zijn voltallige kern voor 2022 rond. Door de contractverlenging van ene Winner zit de ploeg aan dertig renners. Het gaat dan natuurlijk over Winner Anacona, de Colombiaan die volgend jaar aan zijn derde seizoen bij Arkéa-Samsic begint.

"Het schenkt me plezier om door te kunnen gaan bij Arkéa-Samsic. Zowel voor de ploeg als voor mezelf zal 2022 een belangrijk jaar worden. Ik ben general manager Hubert erkentelijk voor het verlengen van mijn contract", zegt Anacona over het bereiken van het nieuwe akkoord tot eind volgend jaar. "Mijn wens is om mijn kopmannen te helpen en goede uitslagen te behalen in de koersen waarin ik zelf mijn kans mag gaan."

Aan vertrekken dacht Anacona dus niet. "Ik voel me goed bij Arkéa-Samsic. Ik ben nog niet vergeten dat de ploeg me met open armen ontving eind 2019. Ik verlang er naar om met Arkéa-Samsic verder progressie te boeken richting het hoogste niveau."

[𝐏𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭]



Winner Anacona prolonge son contrat en 2022. 🖋



C'est le 30ème et dernier coureur de notre équipe pour la saison 2022. 😀



👉 https://t.co/XLVHp4OGCN#VamosWinnie pic.twitter.com/tYo946Fl7T — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) December 3, 2021

Winner Anacona deed zijn naam alle eer aan in mei van dit jaar door de Trofeo Andratx op zijn palmares te zetten en mag dus proberen om voor zijn huidige ploeg ook te winnen in 2022. Hij is de dertigste en laatste naam die ze bij Arkéa-Samsic toevoegen aan hun ploeg voor volgend jaar.