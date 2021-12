Mohorič volgt in voetsporen van Pogačar en Roglič en gaat jeugd ondersteunen: "Financieel helpen en met kennis"

Mohorič heeft deze Foundation voorgesteld in zijn thuisland. Het doel is om van bij de junioren te helpen inzake coaching, het aanbieden van materiaal voor diegenen die dit niet kunnen betalen en promotie maken voor fietsen als een recreatieve activiteit.

"De generatie van dit jaar van jonge renners in de nationale ploeg is uitzonderlijk sterk. Die jongens hebben een enorm potentieel. Dit was ook de reden waarom het dit jaar het goede moment is om met dit fonds te beginnen", legt de renner van Bahrein Victorious uit.

Not all of them will become future champions, but cycling can be a passion and a mean of healthy lifestyle for them for the rest of their lives. 2/2