Aerts heeft het begrepen: "Niet verwacht dat Wout zo sterk ging zijn, eerste plek zal moeilijk worden komende weken"

Realisme bij Toon Aerts. Dat heeft de knalprestatie van Wout van Aert teweeg gebracht. Aerts beseft dat het moeilijk zal worden om te winnen in de crossen waar Van Aert aan de start komt. Zelf mag Aerts nochtans fier zijn op zijn tweede plek in Boom, aangezien hij ook twee keer ten val kwam.

We vroegen hem naar zijn eerste schuiver, want op dat moment zat Aerts nog in het spoor van Van Aert. "Ik zat toen al wel op mijn tandvlees. Wout reed toen al een beetje te snel voor mij. Ik kon hem nog net volgen. Elk moment dat ik nog mee met hem kon, was mooi meegenomen. Ik denk dat hij al een klein beetje was weggereden en na die schuiver was de veer gebroken. Nadien kwamen er ook meteen andere jongens over."

Het was duidelijk de plek op het parcours die Aerts het minst lag. Of het best, want later in de cross ging hij daar opnieuw neer. "Ik voelde me een beetje de sukkelaar die twee keer op dezelfde plek viel, maar blijkbaar zijn nog andere jongens daar ook gevallen", kon hij er achteraf wel al weer mee lachen.

Wout van Aert was heel erg sterk

Voor de winnaar in Boom niets dan respect en bewondering. "Wout van Aert was heel erg sterk en veruit de beste. Ik had niet verwacht dat Wout al zo sterk zal zijn. De eerste plek zal moeilijk worden de komende weken. Achteraf kan ik wel besluiten dat ik de tweede beste man in koers was, maar tijdens de koers had ik niet meteen dat gevoel."

Desondanks kon Aerts op het einde nog wel het verschil maken en zo die tweede plek binnenhalen. "Ik had een stuk gevonden op het einde langs de flank waar ik beter door reed dan de concurrentie. Na die eerste en tweede valpartij was het kwestie nog proberen podium te rijden. In de laatste ronde kon ik het gat op Michael Vanthourenhout nog dichtrijden, dat neem ik mee naar de volgende wedstrijden."