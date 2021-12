Michel Wuyts kon er niet mee lachen: "Heeft me twee zelftesten en een PCR gekost"

Michel Wuyts is niet te spreken over het veldrijden en de coronamaatregelen in het Franse Besançon afgelopen weekend.

De coronaregels werden in Besançon afgelopen weekend niet bepaald goed nageleefd, zo vertelt analist Michel Wuyts bij HLN. “Bij aankomst aan de arena maakte een geel hesje stennis: 'Mettez vos masques.' Deden Paul Herygers en ik, om dan vast te stellen dat driekwart van het enthousiaste publiek vrijpostig neus en mond showde. Franse discipline, altijd smal”, vertelt Wuyts. Ook om iets te nuttigen waren de omstandigheden niet zoals het moest. “'Manger?' 'In de sporthal, monsieur.' In die hal zat of stond 400 man luidruchtig te schransen. Volkomen maskerloos. 'Covid, je m'en fiche.' Ik nam een homp brood en wat worst onder de arm en ontvluchtte het ontmaskerde bal. Die janboel kostte me de voorbije week twee zelftesten en een PCR.”