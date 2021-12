Van Aert na demonstratie: "Niet gedacht dat ik zo goed zou zijn, groot verschil toont niet altijd ware verhoudingen"

En of Wout van Aert goed was. En of hij klaar was om weer het veld in te duiken. De verhoudingen in Boom waren wel erg duidelijk: Van Aert stak torenhoog boven de rest van het deelnemersveld uit. Dat hoeft wel niet te betekenen dat hij ook de komende weken zo gaat domineren, nuanceert Van Aert.

Al stak de winnaar van de cross in Boom zijn vreugde niet onder stoelen of banken. "Ik had uiteraard niet gedacht dat ik zo goed zou zijn en het zo vlot zou gaan. Ik denk dat het parcours mij wel heel goed lag, met veel loopstroken en een hoog tempo."

BETERE START DAN VORIGE SEIZOENEN

In de vorige seizoenen had Van Aert toch telkens enkele crossen nodig om echt op topniveau te geraken, deze keer pakt hij meteen uit. "Twee jaar geleden kwam ik uit blessure, dat was al anders. Vorig jaar had ik nog niet veel veldrittraining in de benen. Ik denk dat ik er wel meer klaar voor was dan vorig jaar, maar een snelle cross was wel moeilijker geweest."

Wielerkrant vroeg Van Aert of de enorme tijdsverschillen in Boom iets betekent voor de komende weken. "Ik denk het niet. Ik had natuurlijk zelf niet in gedachten dat ik zoveel voorsprong kon nemen. Ik heb ook niet gezien wat er achter mij gebeurd is, misschien hebben ze voor de tweede plaats gekoerst. Dat toont niet altijd de ware verhoudingen."

OPSTEKER

Neemt niet weg dat het voor hem een geweldige opsteker is om zijn veldritcampagen op deze manier te beginnen. "Mentaal is dit wel plezant, alle goeie Belgische renners zijn toch aanwezig."