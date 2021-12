📷 Alpecin-Fenix haalt sprinter binnen: "Nieuwe kansen om mijn talent te tonen"

Op zijn sociale media heeft Alpecin-Fenix de komst van Mareczko aangekondigd. De 27-jarige sprinter pakte in zijn carrière al 44 profzeges.

“Het team is gespecialiseerd in sprinten en eendagswedstrijden”, vertelt Mareczko. “Ik ben ervan overtuigd dat het team een goede keuze voor me is.”

“Het is erg speciaal voor mij om hier te komen, omdat het team de know-how heeft voor de sprints en goede lead-outs. Ik ben nieuwsgierig om uit te vinden hoe ik sprint in hun tenue. Het volgende seizoen biedt nieuwe kansen om mijn talent te tonen.”

📢 Jakub Mareczko has signed a 2-year contract with #AlpecinFenix!



🗣️ “The team is specialized in sprints & one-day races and do great lead-outs. I’m convinced it’s a good choice for me to come here. I’m curious to find out how well I can do sprinting in the Alpecin-Fenix kit." pic.twitter.com/vvSPxgbq7U