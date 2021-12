Bondscoach niet verrast: "Iedereen kent capaciteiten van Wout" en "Hij straalt en daardoor oogt hij scherper"

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout was zaterdag aanwezig in Boom op de Superprestigecross. En hij genoot.

Vanthourenhout zag de geweldige race van Wout van Aert, al was hij niet echt verrast door wat die allemaal liet zien.

Scherper

"Iedereen kent zijn capaciteiten. In het verleden is hij ook nooit in de problemen gekomen tegen die jongens. Ik zag niet in waarom dat nu wel het geval zou zijn", klinkt het in De Zondag.

"Hij is fris en kijkt ernaar uit om crossen te rijden. Hij zit goed in zijn vel en hij straalt. Zelfs al staat hij een paar kilo zwaarder, door zijn frisse blik oogt hij scherper."