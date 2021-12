Coach in zijn nopjes met vorm Wout van Aert: "Dat is een goede keuze gebleken"

Wout van Aert maakte de nodige indruk op de veldrit in Boom. En dus was ook zijn coach Marc Lamberts in zijn nopjes.

"We hadden vooraf afgesproken dat zijn rustperiode iets langer moest duren. Fysiek, maar vooral op vlak van ontspanning", aldus Lamberts in De Zondag. Goede keuze "Hij moest er iets langer tussenuit. Dat is een goede keuze gebleken", is de coach zeer duidelijk en tevreden over zijn poulain. "Vooraf dachten zowel Wout als ik dat een top-5 een mooie prestatie zou zijn. Cross is moeilijk in te schatten. Het parcours heeft hem gediend, zoals in Dendermonde vorig jaar."