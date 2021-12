Michel Wuyts onder de indruk van Wout van Aert: "Drie koppen bovenuit"

Wout van Aert maakte bij zijn comeback in het veld meteen heel wat indruk. Ook de analisten waren onder de indruk.

De tegenstand werd helemaal aan gort getrapt tijdens de Superprestige in Boom, al had van Aert vooraf de ambities getemperd.

Walk-over

"Hij zou eens even kijken hoever hij al zou komen, maar het is een walk-over geworden", was Michel Wuyts in de wolken bij PlaySports.

"Hij stak er in boom drie koppen bovenuit. Hij heeft de rest echt verpletterd", wond hij er geen doekjes om in zijn analyse.