Niet enkel Wout van Aert maakte zijn comeback in het veld: "Het ging best goed"

Niet enkel Wout van Aert vierde in Boom zijn comeback in het veld. Ook Tom Pidcock reed voor het eerst mee.

De Brit eindigde op respectabele afstand van Wout van Aert, maar pakte uiteindelijk wel ook een knappe zevende plek.

Niet slecht

"Als je kijkt naar mijn voorbereiding en wat ik heb gedaan is dit eigenlijk wel best goed. Ik was natuurlijk heel ver van de overwinning", klinkt het bij Pidcock.

"Er waren te veel valpartijen en ik heb wel een paar schaafwonden overgehouden aan deze race. Deze condities waren niet ideaal voor een eerste race na lange tijd."