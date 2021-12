Papa van der Poel zag Van Aert grandioos presteren en beseft: "Moeten er geen tekening bij maken"

Adri van der Poel zag het nummertje van Wout van Aert ook. En hij was onder de indruk, al had hij het ook wel verwacht.

"Ik had op voorhand tegen de vader van Toon Aerts gezegd dat Wout van Aert een minuut zou wegrijden van iedereen", aldus van der Poel bij Play Sports.

Veel scherper

"Maar het zijn er twee geworden. Ik had wat opgevolgd wat hij allemaal deed aan trainingsarbeid en dat is veel meer dan de vorige jaren."

"Hij staat veel scherper, dat zegt veel. En het parcours was ook in zijn voordeel met de lange loopstroken. Maar hij doet het wel, dus we moeten er geen tekening bij maken."