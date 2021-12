Remco Evenepoel geeft aftrap bij voetbalwedstrijd Anderlecht en ziet zijn favoriete club winnen

Het wegseizoen ligt nog stil, tijd voor ander vertier: Remco Evenepoel heeft bij voetbalclub Anderlecht de aftrap gegeven voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zulte Waregem. Evenepoel werd hartelijk onthaald door het Lotto Park, de thuishaven van zijn ex-club.

Het is algemeen bekend dat Remco Evenepoel voetbal speelde vooraleer hij voor het wielrennen koos. Anderlecht is één van de clubs waar hij voor speelde. De liefde is alleszins niet voorbij, want zondag daagde Evenepoel in paars-witte sjaal op in Brussel om de aftrap te geven.

VRIENDSCHAP MET VERSCHAEREN

Er volgde een hartelijke begroeting met onder meer Vincent Kompany en ook met Anderlecht-voetballer Yari Verschaeren, een goede vriend van Evenepoel. Toeval of niet: bij het bezoek van Evenepoel stond Verschaeren prompt in het basiselftal, iets wat niet altijd het geval is.

Het werd de perfecte namiddag voor de 21-jarige wielrenner, want Evenepoel zag vanuit de tribunes hoe Anderlecht Zulte Waregem versloeg met 3-2.