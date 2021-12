Geen overwinning voor Daan Soete in Italië: Duits kampioen veldrijden is de sterkste in de Ciclocross del Ponte



Deze middag werd in Italië de Ciclocross del Ponte afgewerkt. Daarin was de Duitser Marcel Meisen de sterkste. Hij haalde het voor onze landgenoot Daan Soete. De derde plaats was voor Jakob Dorigoni. Het werd al snel duidelijk dat het in de Ciclocross del Ponte een strijd ging worden dus de Duitse kampioen Marcel Meisen en onze landgenoot Daan Soete. Meisen maakte de beste indruk van de twee en haalde uiteindelijk ook de zege binnen. Daan Soete moest volgens Wielerflits tevreden zijn met de tweede plaats. De derde plaats ging dan weer naar Jakob Dorigoni. Hij vervolledigde in zijn thuisland het podium.



