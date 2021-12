Nairo Quintana blijft grote ambities koesteren voor Tour de France en legt lat even hoog als in zijn topjaren

Als u denkt aan renners die hoog kunnen eindigen in de Tour de France, komt Nairo Quintana dan nog op in uw gedachten? Zelf sluit de Colombiaan alvast niet uit dat hij zijn beste resultaten uit de Tour nog een keertje kan evenaren.

Quintana heeft nochtans geen topjaar achter de rug: hij stelt het in 2021 met een ritzege en de eindzege in de Ronde van de Asturias. "Het is niet het beste bilan uit mijn carrière dat ik kan voorleggen. Maar na mijn zware knieblessures had ik tijd nodig om te herstellen en weer op een goed niveau te geraken. Koersen winnen werd moeilijk. Alles gaat nu weer goed met mijn knieën", zegt hij aan Télégramme.

Waardoor de Zuid-Amerikaanse klimgeit zich opnieuw doelen kan stellen. "Een eerste doel is om het goed te doen in Parijs-Nice. Normaal volgt de Tour, normaal mijn grootste doel van het seizoen. Welke koersen ik rijd op het einde van het seizoen, weet ik nog niet."

DRIE-VIER MOEILIJKERE JAREN

Wat verwacht hij nog van de Tour? "Ik weet niet of ik de Tour kan winnen. Ik ging een aantal jaren steeds voor de eindzege, maar het gaat nu al drie-vier jaar wat moeilijker", beseft Quintana ook wel. "Maar ik hoop om op het podium te kunnen staan." Dat zou een evenaring zijn van de resultaten van zijn topjaren, die hij van 2013 tot en met 2016 beleefde. In die periode haalde Quintana drie keer het podium in de Tour.