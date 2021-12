Tiesj Benoot neemt afscheid van Team DSM: "Ik heb hier goede herinneringen en ik heb hier veel geleerd"

Tiesj Benoot kijkt terug op een mooie periode bij Team DSM. "Ik heb goede herinneringen hier bij Team DSM, met een aantal geweldige kansen en ik heb veel geleerd. Het is leuk om deel uit te maken van dit team, maar het is ook veeleisend", aldus onze landgenoot op de website van de ploeg.

"Het is niet negatief ten opzichte van het team, de vele medewerkers en specialisten, maar ook de teamgenoten zijn allemaal erg gepassioneerd, waardoor renners veel uit zichzelf kunnen halen. Ik was gewoon niet volledig in staat om er samen voor te gaan. Ik wens het team, mijn collega's en teamgenoten het allerbeste", legde Benoot uit.

Team DSM part ways with @TiesjBenoot from 2022 onwards.



Thanks for everything Tiesj and best of luck for the future!



More: https://t.co/rvR1tXxTon pic.twitter.com/ExzAFuDjN1