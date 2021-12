Met gedachten al bij de weg: Van Aert verkent Ronde van Vlaanderen-parcours, nieuwste ploegmaat Benoot ook

De weg is prioriteit, horen we steeds in het kamp-Van Aert. Het verkennen van de Ronde van Vlaanderen past daar ook in. Ook al wacht er straks in het weekend twee veldritten. Ook Tiesj Benoot, die pas de overstap naar Jumbo-Visma maakte, vergezelde Van Aert tijdens de verkenning.

Het is dankzij de sociale media van Mike Teunissen dat we op de hoogte blijven. Boven een foto van enkele van de renners tijdens deze verkenning, stond te lezen: 'Back on track.' Met daarnaast een kleine afbeelding van de Vlaamse Leeuw. Dan weet je genoeg: de renners van Jumbo-Visma zijn op pad op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Om duidelijk te zijn: zij die volgend jaar deel uitmaken van Jumbo-Visma. Naast Teunissen en Van Aert waren ook Tosh Van der Sande, Christophe Laporte, Timo Roosen, Nathan Van Hooydonck, David Dekker, Pascal Eenkhoorn en Tiesj Benoot erbij. SOMMIGE PLOEGMAATS NOG IN 'OUDE' KLEDIJ De renners die nu officieel nog tot een andere ploeg behoren, konden tijdens de trainingstocht natuurlijk nog geen kledij van Jumbo-Visma dragen.