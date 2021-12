Houdt Domenico Pozzovivo het voor bekeken als renner? "Blijf hopen op goede afloop, maar lastig om nu nog een ploeg te vinden"

Aangezien Qhubeka NextHash volgend seizoen ophoudt met bestaan, verliezen ook heel wat renners hun job. Aangezien het al december is, is het voor de meeste renners moeilijk om nog een nieuwe ploeg te vinden.

Eén van die renners is Domenico Pozzovivo. Bij La Gazzetta dello Sport legde hij uit dat hij niet goed weet wat hij nu moet doen. "Ik dacht echt dat alles nog in orde ging komen", vertelde de Italiaanse renner.

Pozzovivo is al 39 jaar oud, dus als hij geen nieuwe ploeg vindt, moet hij misschien wel afscheid nemen van de wielersport. "Ik blijf hopen op goede afloop, maar het islastig om nu nog een ploeg te vinden", aldus Pozzovivo en staat te lezen bij Wielerflits. Pozzovivo won in het verleden onder meer een rit in de Giro en hij eindigde er ook twee keer op de vijfde plaats in het eindklassement.