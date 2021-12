Wout van Aert mikt hoog en heeft groot verlangen: "Zit er al jaren op te hopen"

De eerste stappen zijn gezet om van veldrijden een olympische discipline te maken, maar of het ooit zover komt is maar de vraag.

Wout van Aert zou het alvast zien zitten, want veldrijden is en blijft zijn favoriete discipline. Hij heeft duidelijk genoten van de cross in Val di Sole.

“Zaterdag zit je in het slijk te ploegen, een dag later zit je met dezelfde fiets in de sneeuw. Het is elke week anders. Daarom ben ik blij dat ik hier was. Dit moet je geen vijf keer per jaar doen, je moet de cross vooral zo verscheiden mogelijk houden”, zegt hij aan Het Nieuwsblad

Maar Van Aert zit nog met een groot verlangen. “Ik zit bijvoorbeeld al jaren te hopen op een cross in een park in een hoofdstad. Er moeten meer van die trips komen. Op één voorwaarde: dan zal er wel iets aan de kalender moeten gebeuren. Nu wordt het er allemaal gewoon bijgepropt, dat is niet houdbaar.”