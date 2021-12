Zien we Mikel Landa volgend jaar in de Waalse Ardennenklassiekers? "Als ik de Tour niet rijd, kan het"

Een klassementsman als Mikel Landa in de Waalse Ardennenklassiekers? Dat zou toch een extra pigment geven aan de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik. Het is ook helemaal geen utopie, maar dan moeten enkele puzzelstukjes op de juiste plek vallen.

Van Landa herinneren we ons zijn valpartij in de Giro dit jaar, op een moment dat hij in uitstekend vorm zat. Nadien reed de Spanjaard ook nog wel wedstrijden, maar het komt er voor hem op aan om in 2022 opnieuw competitief te zijn.

BESLISSEN OVER COMBINATIE GIRO-TOUR

"Ik zou graag nog eens de Tour rijden", zegt Landa in een gesprek met Cyclism'Actu. "Het parcours van de Giro ligt mij volgend jaar ook goed." De combinatie van die twee is voorlopig niet uit te sluiten. "Ik ga nog overleggen met de ploeg of ik de Giro of de Tour rijd, of allebei."

En die keuze heeft dan weer invloed of we hem in België in de klassiekers aan het werk zien. "Het hangt af van mijn programma of ik ook aan enkele klassiekers ga meedoen. Als ik de Tour niet rijd, kan het dat ik de Ardennenklassiekers rijd, maar dat zien we nog wel."