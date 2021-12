België gaat opnieuw meedoen aan het WK Cycling Esports: geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen

Het volgende WK Cycling Esports zal plaatsvinden op zaterdag 26 februari. Deelnemers zullen via wielerplatform Zwift dan er zo hard mogelijk tegenaan gaan in de virtuele straten van New York. Belgian Cycling zoekt vier mannen en vier vrouwen om ons land te vertegenwoordigen.

"Tot vorige week waren de deelnamevoorwaarden erg strikt, waardoor we genoodzaakt waren enkel professionele renners toe te laten bij de kandidaten. Recent heeft de UCI de regels echter versoepeld, waardoor we graag ook andere atleten de kans willen geven om zich kandidaat te stellen voor dit WK", laat de federatie weten.

.@GoZwift will host the 2nd UCI Cycling Esports World Championships on Saturday 26/02 in the virtual streets of New York!



We're looking for 4 Women & 4 Men to represent 🇧🇪 in this virtual 🌈 battle



Learn more & apply until Friday 17/12 📅 ⤵https://t.co/bwage0uCgq#Zwift2022 pic.twitter.com/3qCwd2FaEp