De stap vooruit van de 17-jarige Zoe Bäckstedt verklaard: "Technische capaciteiten veel beter geworden"

Zoe Bäckstedt heeft dit seizoen een duidelijke stap vooruit gezet: dat valt nu niet meer te ontkennen. Begin vorig seizoen was ze al wel eens de beste bij de junioren in een Wereldbekercross en kwam ze in Troyes al eens piepen in de top 5. Dit seizoen staat ze al geregeld haar mannetje bij de elite.

Onlangs won ze in Essen nog haar eerste klassementscross bij de elite. De toppers waren er niet, dat is zeker zo, maar het is wel een bewijs van de progressie die het toptalent maakt. En dat is als jonge renster wellicht het voornaamste.

MOUNTAINBIKE-EN WEGTRAINING LOONT IN HET VELD

"Mijn technische capaciteiten zijn veel beter geworden", gaat Bäckstedt akkoord met de analyse over haar vooruitgang. "Ik heb in de zomer veel op de mountainbike gereden. Ik denk dat dat zeker geholpen heeft bij het ontwikkelen van mijn skills en me een betere crosser maakt."

Dat is dus de theorie van de renster zelf: het deelnemen aan andere disciplines komt haar ook van pas in het veldrijden. "Ik heb dan ook een hele voorbereiding gedaan op de weg voor het WK wegwielrennen, dat heeft me ook geholpen doorheen het seizoen."