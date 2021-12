Jakobsen over de rechtzaak tegen Groenewegen: "Dit komt de wielersport en het geweten van iedereen ten goede"

Fabio Jakobsen wil de crash in de Ronde van Polen zo snel mogelijk achter zich laten. Maar er loopt wel nog een rechtzaak tegen Dylan Groenewegen, die de verschrikkelijke crash veroorzaakte. Al houdt hij zich daar amper mee bezig, geeft hij aan in De Telegraaf.

"Ik denk er niet of nauwelijks aan. Dat is in handen van de juiste mensen die er voor geleerd hebben. Ik sta nog steeds achter de weg die we zijn ingeslagen en denk dat dit moet gebeuren", zegt hij in de Nederlandse krant.

Jacobsen wil zich vooral concentreren op zijn eigen prestaties. "Dit komt de wielersport en het geweten van iedereen ten goede, en dan komt er ook duidelijkheid. De uitkomst verandert hopelijk mijn toekomst niet. Ik ben vooral heel blij dat ik weer op de fiets zit en dat ik daar nog steeds goed in ben.”