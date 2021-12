Manager van Pogačar en Nibali na twee weken uit coma gehaald en is aan de betere hand

Opluchting alom: het gaat beter met de manager van Pogačar en Nibali. De man in kwestie lag in coma de voorbije weken, maar is afgelopen zondag wakker geworden. Zijn situatie oogt een pak rooskleuriger dan vlak na zijn ongeval.

Johnny Carera, wiens managementbureau onder andere wielrenners Pogačar en Nibali onder contract heeft, geraakte eind november betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Hij zou met zijn voertuig tegen een vrachtwagen gebotst zijn.

ZELFSTANDIG ADEMEN

Carera belandde op intensive care en moest in een kunstmatige coma gebracht worden. Zijn broer Alex geeft een update in La Gazzetto dello Sport en verklapt dat Johnny voorbije zondag uit zijn coma werd gehaald. Johnny Carera kan nu opnieuw zelfstandig ademen.

Zijn situatie is in twintig dagen tijd enorm verbeterd. Hij is inmiddels ook overgebracht naar het ziekenhuis van Cantù. Eerder verbleef de man in een ziekenhuis in Milaan. Johnny mag nog wel niet bezocht worden, zelfs niet door zijn echtgenote of zijn broer. Wel hebben ze contact via de telefoon. Ook met Vincenzo Nibali heeft Johnny Carera al contact gehad.