Fiets waar Van Aert mee over de Ventoux naar winst soleerde door ploeg te koop aangeboden via veiling

Wout van Aert die over de Mont Ventoux naar winst in een Tourrit soleerde: het was één van dé momenten uit het voorbije wegseizoen. Geïnteresseerden kunnen een bijzonder aandenken aan die dag in huis halen, namelijk de fiets waarop Van Aert het klaarspeelde.

Jumbo-Visma heeft een veiling voorbereid waarop in totaal 24 unieke fietsen te koop worden aangeboden. Eén van die fietsen is de Cervélo waarmee Wout van Aert zijn tocht over de Ventoux afwerkte en triomfeerde in de Tour. Deze is vanaf nu te koop op https://www.catawiki.com/nl/a/570627. 1 VAN MOOISTE ZEGES VAN VAN AERT Een ideale gelegenheid voor Wout van Aert om nog eens terug te blikken op wat hij die dag verwezenlijkte. "De overwinning over de Mont Ventoux is een van mijn mooiste overwinningen ooit", zegt Van Aert. "Een emotionele dag waarvan ik nog steeds kippenvel krijg als ik eraan terugdenk." De opbrengst van de veiling zal door de ploeg gebruikt worden om jong wielertalent te blijven stimuleren. "We hebben bij Team Jumbo-Visma al veel initiatieven lopen die eraan moeten bijdragen om nieuw wielertalent tot bloei te laten komen", benadrukt directeur Richard Plugge. "Op die manier willen we écht bijdragen aan de toekomst van het Nederlandse wielrennen en deze veiling kan ons helpen daar een volgende stap in te zetten."