Wout van Aert waagt zich aan volgende stap in zijn comeback en komt weer met mysterieuze boodschap voor de dag

Wout van Aert houdt er wel van om met bepaalde boodschappen zijn volgers te triggeren. Zijn comeback, dat is dan weer menens.

Die is zeker nog niet voor morgen, maar Wout van Aert maakt er wel werk van. Na het laten helen van zijn breuken na zijn val in Dwars door Vlaanderen zit Van Aert nu in een periode waarin hij belangrijke trainingen afwerkt. Dat doet de Belg van Visma-Lease a Bike in Catalonië, meer bepaald in de provincie Girona.

Dat is blijkbaar een regio die uitstekende fietswegen te bieden heeft. Wout van Aert is er dus weer op uit getrokken voor een volgende trainingstocht. Volgens de gegevens die hij geplaatst heeft op zijn Strava-account moet de wielrenner vertrokken zijn in Sant Feliu de Guixols, om dan verderop een lus te maken.

VAN AERT TRAINT IN GIRONA

Die heeft hem onder meer langs de gemeente Roses en het kleine stadje Figueres gebracht. Om aan het einde van de lus zo weer terug te keren naar waar hij vandaan kwam. In totaal goed voor een trainingstocht met een totale afstand van 216,5 kilometer. Zeker niet slecht, er zijn wielerwedstrijden met een kortere afstand.

Er viel in die regio ook wel wat te klimmen en zo heeft Van Aert ook wel kunnen testen of het bergop stilaan vlot begint te lopen. Tijdens deze fietstocht legde Van Aert 2417 hoogtemeters af. Dit alles heeft hem wel even beziggehouden. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft er 7 uur, 2 minuten en 32 seconden over gedaan.

RADEN ACHTER BOODSCHAP VAN AERT

"Biscuit kind of day", schrijft hij erbij op Strava. Was het vandaag een dag om koekjes te eten? Of is het een verwijzing naar één of andere muzikale groep of een liedjestekst? We kunnen weer beginnen raden.