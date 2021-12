Geraint Thomas laat zich uit over contractverlenging: "Ik zou nergens anders liever met mijn fiets willen racen"

Eindzeges in de Tour de France, Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné en dan ook nog een overwinning in de E3 Harelbeke: Geraint Thomas kan al terugblikken op een succesvolle periode bij INEOS Grenadiers en nu heeft hij ook voor twee seizoenen bijgetekent bij de wielerformatie.

"Ik was 23 toen ik mijn eerste contract tekende met dit team. Het is sindsdien niet slecht gegaan, hé? Ik zou nergens anders liever met mijn fiets willen racen. De show gaat door", aldus Geraint Thomas op Twitter.

I was 23 when I signed my first contract with this team. It’s not been a bad run since then hey? There’s nowhere else I’d rather race my bike. The show goes on 👍 @INEOSGrenadiers pic.twitter.com/pAfOzgLbgz