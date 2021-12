Bernal gelooft in zijn kansen om Tour te winnen: "Ze zijn niet onoverwinnelijk"

Dat Bernal de Tour de France zal rijden in 2022 is al een tijdje geen geheim meer. Hij moet het wel afleggen tegen Roglic en Pogacar. In 2019 wist Bernal de Tour de France op zijn naam te schrijven.

Toch is Bernal overtuigd dat hij Roglic en Pogacar kan kloppen. “Ze zijn allebei erg sterk, maar ik geloof ook dat niemand onoverwinnelijk is”, zei hij bij El Tiempo. “Je kunt ook een slechte dag hebben en dat is het dan. Roglic is nog niet in staat gebleken om een Tour te winnen. Veel dingen kunnen gebeuren, zoals terechtkomen in een slechte waaier. Dat gebeurde ook al bij Pogacar in de eerste Tour die hij won.” “Het gaat niet alleen om je fysieke kwaliteiten. Het gaat om strategie. Je moet weten hoe je jezelf moet positioneren en je aandacht erbij houden. Je kunt ze verslaan of er op zijn minst in geloven.”