Mathieu van der Poel laat van zich horen: "Groep na Wout zou ik moeten aankunnen"

Nadat we lange tijd niks van hem gehoord hebben, was Mathieu van der Poel vandaag beschikbaar om online wat uitleg te geven.

Op 25 november maakte de Nederlander een kwalijke val tijdens een trainingsrit in het bos, vlakbij hem thuis.

"Mijn knie is eindelijk hersteld", zegt Van der Poel. "Toen ik een dag of 4 na de val weer begon te fietsen, voelde ik pijn. Ik moest weer 5 à 6 dagen stoppen. Ik was bang dat die pauze te lang zou duren, want mijn crossseizoen was al beperkt. Ik vreesde dus aanvankelijk dat het mijn crosswinter zou bedreigen, maar nu fiets ik weer een poosje en mijn knie houdt stand."

Of hij meteen mee kan rijden voor de prijzen, valt te bezien. “Het niveau in de groep na Wout zou ik normaal moeten aankunnen, maar ik weet niet of ik de benen al heb om hem te volgen. Hopelijk kan ik mezelf verrassen. Als Wout er niet zo bovenuit had gestoken, dan had ik van mezelf verwacht dat ik zou meedoen om te winnen. Ik zal er alles aan doen om het duel aan te gaan. Ik ben vooral blij dat ik weer kan crossen, al hoop ik dat er publiek aanwezig kan blijven. Vorig jaar was dat toch wat somber.”