Na jarenlang ellende, zelfmoordpogingen, drank en drugs nu in het veld: "Wou niet dat ze me zo vonden"

In de cross heb je grote renners en kleinere renners. Maar soms is er al eens een interessant verhaal op te dissen.

Zo is er Felipe Nystrom, een 38-jarige Costa Ricaan. Hij rijdt deze winter mee in het Vlaamse veld en doet het zeker niet slecht.

Drank en drugs

Het had helemaal anders kunnen lopen voor Nystrom, die jarenlang aan lager wal was geraakt. "Tien jaar lang was er alleen maar drank en drugs", klonk het in Het Nieuwsblad.

In zijn leven was er heel veel ellende: "En zelfs zelfmoordpogingen", is hij heel erg eerlijk. Zo stal hij ooit een hemd en broek in een tweedehandswinkel: "Ik wilde niet dat ik er haveloos uit zou zien als ze me zouden vinden."