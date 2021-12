Wout van Aert draagt trofee op aan ... de fans: "In deze tijden superbelangrijk"

Zondag stonden de verkiezingen voor Sportman en Sportvrouw van het Jaar op het programma. Wout van Aert pakte voor de tweede keer op rij de trofee voor Sportman van het Jaar.

Wout van Aert wilde de trofee opdragen aan de supporters, wat toch meteen opnieuw typeert hoe de renner in elkaar zit.

Supporters

"2020 was een dieptepunt in de beleving voor sporters, bijna alles zonder publiek. In 2021 hebben we hun steun weer wat mogen voelen: in Malaucène waren zoveel Belgen tijdens de Tour, op het WK in Leuven…", aldus van Aert in Het Nieuwsblad.

"Ik draag deze trofee op aan hen, ik vind dat belangrijk in deze tijden. Wij hebben niet enkel supersterke sportmannen maar ook de beste supporters ter wereld."