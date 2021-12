Wout van Aert laat opnieuw emoties spreken met zijn hoogtepunt en dieptepunt van 2021

Het 2021 van Wout van Aert was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Al waren er ook dieptepunten. De Sportman van het Jaar blikt terug.

"Het hoogtepunt van 2021? De geboorte van ons eerste kindje, Georges, begin januari", wond familieman van Aert er geen doekjes om in Het Nieuwsblad.

Hoogtepunten en dieptepunten

"Op sportief vlak de ritzege op de Mont Ventoux. Een bergrit in de Tour, dat is normaal niet aan mij besteed, maar die dag klopte alles."

“Het dieptepunt van 2021? Op sportief vlak de Ronde van Vlaanderen, waar ik in de finale niet goed genoeg meer was om mee te doen voor de zege. Ook het WK in Leuven was een teleurstelling, maar de sfeer was zo uniek dat het minder diep was dan de Ronde van Vlaanderen.”