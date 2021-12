🎥 📷 Bingoal Pauwels Sauzen WB en SD Worx stellen tenues voor: ene team verandert meer dan het andere

De nieuwe tenues voor 2022 worden volop voorgesteld. Ook bij Bingoal Pauwels Sauzen en SD Worx is de nieuwe outfit af. Bingoal Pauwels Sauzen is een Belgische contintentale ploeg uit het mannenpeloton, SD Worx is het topteam bij uitstek in het dameswielrennen.

Bingoal Pauwels Sauzen WB is het vroegere Wallonie-Bruxelles, dat de laatste jaren ook kan rekenen op Pauwels Sauzen als cosponsor. Het logo van de ploeg bekend uit het veldrijden komt ook prominent naar voren in de outfit voor 2022. Voorts zijn er weinig veranderingen, het team zal nog altijd te herkennen zijn aan de gele kleur.

๐—ก๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—น๐—ผ๐˜ 2โƒฃ0โƒฃ2โƒฃ2โƒฃ!

NOUS SOMMES PRÊTS!

Merci à tous nos partenaires-maillot d’accompagner et de soutenir notre projet! ๐Ÿ‘๐Ÿ‘



โ™พ https://t.co/LcqPXMAk8q#bingoalpauwelssauceswb pic.twitter.com/66me4X6Y3D — Bingoal Pauwels Sauces WB (@bingoalpauwels) December 21, 2021

Bij SD Worx is er wel een beduidend verschil met dit jaar. In 2021 was de paarse formatie vaak vooraan in de koers te zien. Na de jaarwisseling zal het paars ingeruild worden voor een grotendeels roze outfit, met wel nog gele en oranje elementen. Uitkijken tot wat de Pink Ladies volgend jaar in staat zijn.