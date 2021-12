📷 21-jarige renner van EF Education-Nippo aangereden tijdens trainingstocht, fiets zowaar in twee gebroken

Aangereden worden op training: het overkomt nog te veel wielrenners. Deze keer is de 21-jarige Colombiaan Daniel Arroyave slachtoffer geworden van een ongeluk. Hopen maar dat het met de jonge renner niet al te erg gesteld is.

Daniel Arroyave heeft net zijn eerste jaar in de WorldTour achter de rug. Het was al een jaar waarin pech en blessures hem parten speelden. In 2020 werd hij Colombiaans kampioen bij de beloften. Met deze aanrijding eindigt het jaar voor hem ook in mineur, hopen op beterschap in 2022.

Op sociale media zijn ook al foto's te zien van vlak na de aanrijding. Een aangeslagen Arroyave grijpt hierop naar zijn arm en elleboog. Wat ook op de beelden al duidelijk is: hij zal zeker niet op zijn fiets opnieuw zijn thuisgeraakt.

#Atención 🚨



El ciclista Daniel Arroyave integrante del equipo EF Education Nippo ha sufrido hace pocos minutos un accidente cuando adelantaba su entrenamiento por el sector del km 7 vía Hipódromo-Llano Grande. pic.twitter.com/Yprqj8oM6F — LA RUEDA COLOMBIA 🚴🇨🇴🚴 (@LaRuedaColombia) December 21, 2021

Zijn fiets is zwaar beschadigd door het ongeval: één van de buizen is helemaal in twee gebroken. Er zijn serieuze herstellingswerken nodig aan de Cannondale van Arroyave.