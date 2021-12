Duidelijke doelen voor 17-jarig toptalent Zoe Bäckstedt: "Ik weet niet of het mogelijk zal zijn"

Van de 17-jarige Zoe Bäckstedt hebben we het laatste nog niet gezien. Er zijn nog duidelijke doelen die haar resten dit seizoen. Een zo goed mogelijk WK veldrijden afwerken staat bovenaan haar verlanglijst en wie weet is ze tegen dan al eindwinnares van de Wereldbeker.

In haar leeftijdscategorie, welteverstaan. Wanneer we haar vragen of ze nog bepaalde verwachtingen koestert, heeft Zoe Bäckstedt snel haar antwoord klaar. "Ja, op het WK wil ik er staan. Dat is het ultieme doel. En daarnaast zijn er ook de Wereldbekercrossen."

20 PUNTEN VOORSPRONG

"Ik zou graag het algemeen klassement winnen, maar ik weet niet of het mogelijk zal zijn", vervolgt Bäckstedt. Alles wijst er op van wel. Bij de dames junioren zijn er vijf Wereldbekercrossen en Bäckstedt won de eerste twee. Bentveld werd twee keer tweede en beperkte zo de schade, maar de voorsprong van Bäckstedt bedraagt toch al 20 punten.

Dat ziet er dus alvast goed uit. "We zullen eerst zien hoe de volgende manches gaan. Enkele Wereldbekerwedstrijden te gaan bij de junioren en dan is het op naar het WK", richt ze haar blik ook al enigszins op Fayetteville.