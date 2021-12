Egan Bernal wil ooit nog voor de eindzege gaan in de Vuelta: "Dan win ik de drie grote rondes en schrijf ik geschiedenis"

Egan Bernal zal volgend seizoen meer dan waarschijnlijk in de Tour de France te zien zijn, maar de Colombiaanse klassementsrenner wil ooit zeker nog eens afzakken naar de Vuelta. Hij wil namelijk de drie grote rondes winnen.

Egan Bernal vertelde het in een interview met het Colombiaanse El Tiempo. "Als ik moet kiezen tussen winst in de Tour of winst in de Vuelta, kies ik voor de Vuelta. Dan win ik de drie grote rondes en schrijf ik geschiedenis", aldus Bernal.

Volgend seizoen zal Bernal echter niet aan de Vuelta deelnemen, want dan is de Tour opnieuw het grote doel. "Het is tijd om terug te keren. Pogacar en Roglic zijn zeer sterk, maar niet onverslaanbaar. Iedereen kan een slechte dag hebben en dan is het ineens voorbij. Ik ga mij zo goed mogelijk voorbereiden", legde Bernal uit en staat te lezen bij Wielerflits.